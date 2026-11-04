Fusemachines hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fusemachines präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6.790 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch