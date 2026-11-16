FURYU stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FURYU lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23.06 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FURYU ein EPS von 25.02 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.26 Milliarden JPY – ein Plus von 16.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FURYU 11.38 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch