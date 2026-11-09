FURUYA METAL präsentierte Quartalsergebnisse

FURUYA METAL lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 360.31 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 94.76 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 37.58 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 61.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23.20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch