FURUSATO Maruka verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FURUSATO Maruka hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 40.75 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 16.75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41.99 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 37.44 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch