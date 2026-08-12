FURUSATO Maruka legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FURUSATO Maruka lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14.61 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 17.84 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 38.55 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40.81 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch