Furuno Electric: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Furuno Electric hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 160.28 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 210.73 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11.90 Prozent auf 41.80 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37.36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch