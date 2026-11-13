Furukawa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Furukawa hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 173.06 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 74.86 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.18 Milliarden JPY – ein Plus von 41.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Furukawa 49.04 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch