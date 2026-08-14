Furukawa stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Furukawa veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Furukawa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 124.62 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 70.23 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Furukawa im vergangenen Quartal 60.22 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23.93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Furukawa 48.59 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch