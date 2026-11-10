Furukawa Electric veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Furukawa Electric hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 51.95 JPY. Im Vorjahresviertel waren 11.06 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 372.47 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 316.94 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch