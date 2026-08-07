Furukawa Electric: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Furukawa Electric lud am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 31.60 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7.32 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24.35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 365.22 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 293.72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch