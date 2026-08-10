Furubayashi Shiko stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Furubayashi Shiko gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 139.39 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 89.19 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14.13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.96 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4.35 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch