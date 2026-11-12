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12.11.2026 06:37:00
Furubayashi Shiko mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Furubayashi Shiko hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 118.21 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10.50 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7.44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.37 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.70 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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