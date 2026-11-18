Fursys hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2345.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fursys ein Ergebnis je Aktie von 1520.00 KRW vermeldet.

Umsatzseitig wurden 97.13 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fursys 80.06 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch