fureasu verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

fureasu lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9.39 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -27.730 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat fureasu mit einem Umsatz von insgesamt 1.61 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 32.78 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch