FunPep Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FunPep Company lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5.63 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FunPep Company ein Ergebnis je Aktie von -6.910 JPY vermeldet.

Redaktion finanzen.ch