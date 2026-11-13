FunPep Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FunPep Company lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4.72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FunPep Company ein Ergebnis je Aktie von -7.990 JPY vermeldet.

FunPep Company hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0.3 Millionen JPY erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0.3 Millionen JPY erzielt hatte.

Redaktion finanzen.ch