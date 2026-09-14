FUNDINNO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FUNDINNO lud am 11.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 13.68 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FUNDINNO ein Ergebnis je Aktie von 11.09 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 62.93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 309.4 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 834.7 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch