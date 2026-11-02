Fundely gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fundely hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3.51 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1.91 JPY erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 594.9 Millionen JPY, gegenüber 649.2 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8.37 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch