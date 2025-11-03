Fundamenta Real Estate meldet zu Kapitalerhöhung Bezugsrechtsausübung von 29,9%

Zug (awp) - Im Rahmen der laufenden Kapitalerhöhung der Fundamenta Real Estate AG sind laut einer Mitteilung vom Montagabend 29,9 Prozent der Bezugsrechte ausgeübt und damit 1'283'676 neue Namenaktien gezeichnet worden. Das Zielvolumen der Kapitalerhöhung von 50 Millionen Franken sei damit übertroffen worden.

Fundamenta behalte sich nun die Option vor, die Erhöhungsoption auf bis zu 73 Millionen Franken auszuschöpfen, hiess es in der Mitteilung weiter. Investoren könnten weiterhin Zeichnungsaufträge für nicht bezogene Aktien bis zum (morgigen) 4. November abgeben. Im Vorfeld hatte Fundamenta bereits Investitionsverpflichtungen in Höhe von 41,9 Millionen Franken gesichert.

Den Nettoerlös will das Unternehmen laut einer früheren Mitteilung vorrangig für Investitionen in die bestehende Projektpipeline, gezielte Neuakquisitionen, zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie für allgemeine gesellschaftliche Zwecke verwenden.

