Fundamenta Real Estate Aktie 4582551 / CH0045825517
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02.09.2026 11:03:36
Fundamenta Real Estate-Aktie im Plus: Operatives Ergebnis im ersten Halbjahr verbessert
Die Immobiliengesellschaft Fundamenta Real Estate hat im ersten Halbjahr 2026 trotz eines deutlich besseren operativen Ergebnisses weniger verdient.
Der Reingewinn sank auf 23,8 Millionen Franken von zuvor 28,9 Millionen, wie die auf Wohnimmobilien spezialisierte Gesellschaft am Mittwoch mitteilte. Dabei wurde ein positiver Erfolg aus Neubewertungen in Höhe von 10,8 Millionen verbucht, dies nach einem Plus von 20,4 Millionen in der Vorjahresperiode. Der Rückgang beim ausgewiesenen Gewinn ist damit vor allem auf den deutlich tieferen Neubewertungserfolg zurückzuführen.
Der operative Gewinn vor Neubewertungen stieg hingegen um gut 14 Prozent auf 22,2 Millionen Franken. Der für die Dividende relevante Reingewinn ohne Neubewertungen stieg um gut 54 Prozent auf 15,9 Millionen. Dazu trug unter anderem ein Verkaufserfolg von 6,5 Millionen Franken bei.
Mieteinnahmen leicht im Plus
Der Nettomietertrag stieg in den ersten sechs Monaten um 4,6 Prozent auf 21,9 Millionen Franken. Dafür verantwortlich waren vor allem fertiggestellte Renovations- und Entwicklungsprojekte, welche die Effekte aus den seit Anfang 2025 erfolgten Verkäufen von insgesamt acht Liegenschaften mehr als ausglichen. Die periodenbezogene Leerstandsquote lag mit 1,4 Prozent nach 1,3 Prozent in der Vorjahresperiode bzw. 1,5 Prozent zum Jahresende weiter auf sehr tiefem Niveau.
Der Liegenschaftsaufwand reduzierte sich gleichzeitig um 5,8 Prozent auf 2,8 Millionen Franken. Der Betriebsaufwand insgesamt nahm hingegen um 3,7 Prozent auf 6,3 Millionen zu, während der Betriebsertrag um 4,7 Prozent stieg.
Der Wert des Immobilienportfolios beläuft sich per Stichtag auf 1,3 Milliarden Franken und damit auf ähnlichem Niveau wie Ende 2025.
Für das Gesamtjahr stellt Fundamenta einen Netto-Soll-Mietertrag von rund 44,9 Millionen Franken, eine Leerstandsquote von unter 1,75 Prozent und einen Reingewinn je Aktie ohne Neubewertungen von mehr als 0,60 Franken in Aussicht. Zudem sollen weitere Zukäufe und Entwicklungsprojekte das Wachstum stützen.An der SIX notiert die Fundamenta-Aktie zeitweise 0,59 Prozent stärker bei 17,00 Franken.
yz/rw
Zug (awp)
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