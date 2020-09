Fundamenta Group mit Abgang in der Geschäftsleitung

Zürich (awp) - Beim Vermögensverwalter Fundamenta Group kommt es zu einem Abgang in der Geschäftsleitung. So wird Hans-Urs Baumann das Unternehmen per Ende Oktober verlassen, wie es am Dienstag mitteilte. Er wolle sich beruflich neu orientieren.

Baumann war innerhalb der Gruppe für strategische Projekte zuständig. Seine Aufgaben und der Ausbau von Dienstleistungen für Immobilieneigentümer sollen innerhalb der bestehenden Organisation wahrgenommen werden.

Die Fundamenta Group ist der Vermögensverwaltungsarm der Zuger Immobiliengesellschaft Fundamenta Real Estate, welche an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert ist.

an/cf