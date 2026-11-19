Zug (awp) - Die Fundamenta Group Investment Foundation (FGIF) hat in dem per Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr 2025/26 deutlich höhere Mieteinnahmen erzielt. Der Mietertrag stieg um 31 Prozent auf 44,1 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Basis dafür war eine nach wie vor tiefe Mietausfallquote (1,9% nach 1,8%) sowie ein ausgebautes Portfolio. Zehn Akquisitionen sowie erfolgreich abgeschlossene Repositionierungs- und Bauprojekte hätten zur weiteren Stärkung und Diversifikation des Portfolios beigetragen, heisst es im Communiqué.

Per 30. September 2026 umfasste das Immobilienportfolio nun laut den Angaben 63 Liegenschaften mit einem Bilanzwert von 1,38 Milliarden.

Die Anlagerendite stieg derweil auf 4,00 von 3,88 Prozent. Sie liege damit am oberen Rand der angestrebten Bandbreite. Und auch ohne Berücksichtigung der Aufwertungseffekte habe die Cashflow-Rendite verbessert werden können (3,26% nach 3,10%).

Im neuen Geschäftsjahr will die Gesellschaft den Netto-Soll-Mietertrag erstmals auf über 52 Millionen Franken steigern. Voraussetzung dafür seien die planmässige Umsetzung verschiedener Vorhaben und das Erreichen der angenommenen Vermietungsziele.

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