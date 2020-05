Fundamenta-Anlagestiftung will im Juni erneut Kapital aufnehmen

Die Fundamenta-Anlagestiftung will ihr Immobilienportfolio ausbauen und plant daher eine Kapitalerhöhung.

Dies ist die zweite Kapitalaufnahme, seit die Firma im vergangenen Juni operativ tätig geworden ist. Ergänzende Informationen werden bis Ende Mai auf der Website der Anlagestiftung publiziert.

Bei der ersten Kapitalemission hatten rund 50 Vorsorgeeinrichtungen Anteile im Umfang von 100,57 Millionen Franken gezeichnet. Derzeit besteht das diversifizierte Immobilienportfolio aus acht Bestandsliegenschaften sowie einem Entwicklungsprojekt, wie die Anlagestiftung am Freitag mitteilte. Eine Transaktion für den Erwerb einer zusätzlichen Wohnliegenschaft soll bis Ende Mai 2020 abgeschlossen werden. Weitere Zukäufe würden geprüft.

Die Anlagegruppe Swiss Real Estate fokussiert sich auf direkte Investitionen in Liegenschaften mit Wohn- und Gewerbenutzungen in der Schweiz. Der Anteil an Mieterträgen aus der Wohnnutzung beträgt mindestens 60 Prozent. Die Fundamenta Anlagestiftung kooperiert mit der Fundamenta Group (Schweiz).

