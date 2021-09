Fundamenta-Anlagestiftung hat neues Kapital aufgenommen

Mit einem Erlös von 189 Millionen Franken sei dabei das avisierte Zielvolumen von 150 Millionen übertroffen worden, teilte das Immobilienunternehmen Fundamenta am Mittwoch mit.

Den Emissionserlös werde die 2019 gegründete Stiftung 'Fundamenta Group Investment Foundation' für den weiteren Ausbau des Portfolios der Anlagegruppe 'Swiss Real Estate' verwenden. Das Portfolio setze sich aktuell aus 18 Bestandsliegenschaften und drei laufenden Entwicklungsprojekten zusammen.

Den Angaben zufolge fokussiert sich Anlagegruppe 'Swiss Real Estate' auf direkte Investitionen in Liegenschaften mit Wohn- und Gewerbenutzungen in der Schweiz. Der Anteil an Mieterträgen aus der Wohnnutzung betrage mindestens 60 Prozent.

