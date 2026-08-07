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07.08.2026 06:37:00
Fund Estates REIT stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Fund Estates REIT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 97.66 Prozent auf 0.1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fund Estates REIT 2.6 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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