Fund Creation: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fund Creation präsentierte am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Fund Creation vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.51 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1.06 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 34.34 Prozent auf 589.0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 897.0 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch