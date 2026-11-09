Funai Consulting stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Funai Consulting hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8.18 JPY, nach 10.08 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Funai Consulting im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.81 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8.50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch