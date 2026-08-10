Funai Consulting: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Funai Consulting hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Funai Consulting hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20.05 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16.95 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Funai Consulting 8.88 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch