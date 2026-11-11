Fumakilla verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fumakilla lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 95.09 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fumakilla ein EPS von 48.30 JPY je Aktie vermeldet.

Fumakilla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.51 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch