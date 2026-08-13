FULUHASHI EPO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FULUHASHI EPO liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FULUHASHI EPO die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13.97 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 15.05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

FULUHASHI EPO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.56 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch