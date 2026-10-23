Fulton Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fulton Financial hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.59 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.530 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Fulton Financial im vergangenen Quartal 518.1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fulton Financial 481.6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch