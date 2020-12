Fulminanter Start: The Macallan Red Collection macht über 2 Mio. USD Umsatz in der Macallan Boutique By Le Clos

- Le Clos am Flughafen Dubai (DXB) feiert die erfolgreiche Markteinführung der The Macallan Red Collection mit einem Umsatz von über 2 Mio. USD

- Stellt alle bisherigen Markteinführungskampagnen von Le Clos in den Schatten

DUBAI, VAE, 16. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Die Whiskybrennerei The Macallan und Le Clos haben sich zusammengetan, um The Red Collection in der „The Macallan Boutique by Le Clos" vorzustellen und damit dessen Position als einer der weltweit führenden Einzelhändler von The Macallan zu stärken. Der während der Markteinführung erwirtschaftete Umsatz überstieg 2 Millionen USD. Internationale und in Dubai ansässige Sammler sicherten sich ihre Kontingente innerhalb weniger Stunden nach der weltweiten Enthüllung.

Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie auf: https://www.multivu.com/players/uk/8829251-macallan-red-collection-takes-off/

The Macallan Boutique by Le Clos hat ihre Aktivitäten während der Pandemie nicht unterbrochen. Sie hat die Notwendigkeit erkannt, sich schnell anzupassen und auf Digitalisierung umzustellen, um ihre Kunden nach Möglichkeit über einen Online-Versand zu bedienen ( www.leclos.net/themacallan ). Dank der Online-Boutique und Direktmarketing-Kampagnen haben Le Clos und The Macallan auch in der sehr schwierigen Phase weiterhin hervorragende Verkaufsergebnisse erzielt.

Jeremy Speirs, Regional Managing Director für Edrington Global Travel Retail, erklärte: „Le Clos verfügt über eine äusserst bemerkenswerte Auswahl an Whiskys für The Red Collection und ist einer der wenigen ausgewählten Einzelhändler, deren Geschichte ihren Anfang in den The Macallan Boutiquen nimmt. Mit ihrem unvergleichlichen Verständnis von Verbrauchern von Luxus-Spirituosen und der Erfahrung bei der Markteinführung einiger der hochwertigsten und gefragtesten Abfüllungen von The Macallan ist Le Clos wegweisend für die Marke geworden, und die Geschäfte verzeichnen eine hohe Nachfrage.

Ben Odgers, General Manager von Le Clos, fügte hinzu: „Solch hervorragende Verkaufszahlen in diesen beispiellosen Zeiten sind der Beweis für die Exklusivität der Red Collection, unsere Partnerschaft mit The Macallan und die anhaltende Loyalität und Unterstützung unserer Kunden. Unsere Zusammenarbeit mit The Macallan und unser gegenseitiges Engagement für Innovation haben The Macallan Boutique by Le Clos zu einem der weltweit führenden Standorte für The Macallan-Sammler und Whisky-Kenner gemacht."

Das Herzstück der Red Collection sind der 40 Jahre alte Macallan, der 50 Jahre alte Macallan und der 60 Jahre alte Macallan, die älteste Serie an Abfüllungen, die jemals von The Macallan angeboten wurde. Gelegentlich soll es zusätzlich besonders alte Sondereditionen geben, beginnend mit dem 71 Jahre alten Macallan, dem 74 Jahre alten Macallan und dem 78 Jahre alten Macallan. Diese besonders seltenen Single Malts gehören zu den ältesten schottischen Whiskys der Welt, wobei der 74 Jahre alte Macallan und der 78 Jahre alte Macallan die ältesten Abfüllungen der Brennerei überhaupt sind.

Die exklusive Markteinführung ist das neueste Kapitel der langjährigen, preisgekrönten Partnerschaft zwischen The Macallan und Le Clos. Kunden weltweit finden die Red Collection und das The Macallan-Portfolio unter leclos.net/themacallan .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1385204/The_Macallan_Red_Collection.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1387175/Le_Clos_The_Macallan_Video.mp4