Fulltech informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fulltech hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 7.81 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.420 JPY je Aktie erzielt worden.

Fulltech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.99 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch