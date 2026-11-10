Fulltech gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fulltech hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15.81 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 10.53 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fulltech in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.25 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch