Fuller,Inc Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fuller,Inc Registered äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 22.37 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 5.99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 581.6 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 574.3 Millionen JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 77.93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 116.26 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Fuller,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0.03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.01 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.01 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch