FULLCAST gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FULLCAST präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

FULLCAST hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 34.41 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 35.20 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40.27 Prozent auf 26.31 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch