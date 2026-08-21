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21.08.2026 06:37:00
Full Truck Alliance Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Full Truck Alliance Company stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.170 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Full Truck Alliance Company mit einem Umsatz von insgesamt 496.8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 447.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10.94 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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