Fulgent Genetics Shares Jump 17% After Revenue Climbs In Q3

(RTTNews) - Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) shares rose 16.70 percent to $26.03 on Friday following the company's third-quarter revenue growth and a smaller net loss compared to the previous year.

Compared to $71.74 million in the same period last year, revenue for the quarter climbed to $84.07 million. In contrast to last year, when it reported a loss of $14.65 million, or $0.48 per share, the company reported a net loss of $6.61 million, or $0.21 per share.

Before closing at $25.63, up from a previous close of $22.31, the stock on the Nasdaq opened at $24.04 and fluctuated between $23.68 and $27.36 during the session. The trading volume went above the average of 215,000 shares, reaching around 396,000 shares.

Over the previous 52 weeks, the price of Fulgent Genetics' shares has fluctuated between $14.57 and $27.36.