Fukuyama Transporting öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fukuyama Transporting hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 73.53 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fukuyama Transporting 9.76 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 81.85 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch