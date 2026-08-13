FUKUTOME MEAT PACKERS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FUKUTOME MEAT PACKERS hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 45.18 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FUKUTOME MEAT PACKERS 30.08 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1.09 Prozent auf 5.82 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch