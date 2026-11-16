FUKUSHIMA INDUSTRIES hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FUKUSHIMA INDUSTRIES hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 90.03 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 78.08 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat FUKUSHIMA INDUSTRIES im vergangenen Quartal 37.81 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FUKUSHIMA INDUSTRIES 34.79 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch