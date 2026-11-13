Fukushima Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fukushima Bank hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 6.44 JPY gegenüber 2.46 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.64 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.08 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch