Fukuoka Financial Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fukuoka Financial Group liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fukuoka Financial Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 161.94 JPY gegenüber 109.72 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 174.90 Milliarden JPY – ein Plus von 36.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fukuoka Financial Group 128.42 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch