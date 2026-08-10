Fukuoka Financial Group präsentierte Quartalsergebnisse

Fukuoka Financial Group hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 151.92 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fukuoka Financial Group 120.78 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 146.87 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 124.11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch