Fukuoka Financial Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fukuoka Financial Group stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fukuoka Financial Group ein EPS von 0.370 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1.10 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 871.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch