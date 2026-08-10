Fukui Computer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fukui Computer stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 57.99 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 55.49 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.08 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3.96 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch