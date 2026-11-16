Fukui Computer hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fukui Computer lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 59.50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 28.76 JPY je Aktie generiert.

Fukui Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.14 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch