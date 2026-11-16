Fukui Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fukui Bank hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 57.96 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fukui Bank -28.610 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 20.56 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.17 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch