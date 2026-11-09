Fukuda hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fukuda hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 137.17 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fukuda 114.55 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 47.03 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 42.23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch