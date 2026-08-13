Fujix: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fujix hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13.36 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -30.840 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1.48 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.35 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch